تعرف على موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي امام الشباب والقنوات الناقلة، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم 13 فبراير 2021 في العاصمة الرياض.

يستضيف نادي النصر، متصدر الدوري السعودي للمحترفين نادي الشباب مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتجرى على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الرياض “مرسول بارك”.

ويحتل نادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 25 نقطة من 17 مباراة، بفارق 10 نقاط خلف المتصدر نادي الشباب، صاحب 35 نقطة من 17 مباراة.

ويمر الفريقان بأفضل فتراتهما خلال الموسم الحالي 2020/2021، حيث انتزع الليوث صدارة الدوري من الهلال، فيما تجاوز نادي النصر حاجز 11 مباراة دون خسارة حتى الآن بمختلف المسابقات، تخللها حصوله على كأس السوبر السعودي بفوز ساحق على الغريم الهلال بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي امام الشباب والقنوات الناقلة

تنقل مباراة النصر والشباب على القناة الرياضية السعودية عبر القمر الصناعي النايل سات، وقمر عرب سات، بداية من الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت جرينتش.

واختارت قنوات السعودية الرياضية المعلق الرياضي “مشاري القرني” للتعليق على قمة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا المساء.