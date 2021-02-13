عاجل | شكوك حول لحاق فرجاني ساسي بقمة الدوري المصري بين الزمالك والاسماعيلي

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق نجم وسط منتخب تونس “فرجاني ساسي” لمباراة الزمالك القادمة في قمة الدوري المصري الممتاز أمام الاسماعيلي بسبب الإصابة التي ألمت به في افتتاح مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا أمام مولودية الجزائر مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وقدم فرجاني ساسي مستوى متميز على مدار الـ 90 دقيقة أمام مولودية الجزائر، وكاد يسجل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 45 من الشوط الأول إلا أن تصويبته ذهبت بمحازاة المقص الأيسر بنصف ياردة.

كما رفض حكم المباراة “تيسيما” احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقيقة 86 رغم وضوح تصدي لاعب المولودية لتسديدة من فرجاني ساسي داخل منطقة الجزاء.

واشتكى فرجاني ساسي عقب انتهاء المباراة من تورم بسيط في كاحل القدم بعد تعرضه للإلتواء خلال الدقائق الأخيرة، حين كان الزمالك يضغط بكل ما لديه من قوة لتسجيل هدف الفوز وسط قتالية غير عادية من مدافعي المولودية.

وسيخضع صاحب الـ 28 عامًا لأشعة خلال الساعات القادمة بعد زوال الورم للتعرف على مدة الغياب وفترة التأهيل التي سيخضع لها.

وقال الموقع الرسمي لنادي الزمالك “فرجاني يعاني من ورم في موضع الإصابة، وسيخضع بسببه لأشعة مساء اليوم السبت لتحديد حجم الإصابة”.

وكان ساسي قد غاب عن صفوف الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري بداعي الإيقاف، ليتوقف رصيده عند 6 مباريات في البطولة التي مر منها 12 جولة حتى الآن.

وسيصطدم الزمالك بدراويش الاسماعيلي يوم 17 فبراير الجاري ضمن الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.