اعلن نادي ريال بيتيس تدشين خدمة الاتصالات بتقنية 5G في ملعبه “بينتو فيامارين” بإقليم الأندلس، ليصبح أول فريق كرة قدم يلجأ إلى هذه التقنية في ملاعب الليجا الإسبانية، في خطوة تزيد من اسهمه في عالم الاقتصاد الرياضي.

وأكد النادي الاندلسي أنه سيُكمل أعمال تدشين خدمة الـ 5G في ملعب “بينتو فيامارين” مع حلول شهر أبريل 2021 بعد التوقيع مع شركة Cellnex.

وكانت إدارة ريال بيتيس قد أبرمت اتفاقًا رسميًا مع شركة “Cellnex” (المشغل المستقل للبث اللاسلكي للاتصالات السلكية واللاسلكية) في صيف 2020، تحضيرًا لعودة الجمهور في المستقبل القريب بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

فاصل اعلاني | قبل ريال مدريد وبرشلونة، ريال بيتيس يضيف خدمة 5G لملعب “بينتو فيامارين”

تفوق ريال بيتيس بهذه الخطوة على عملاقي الدوري الاسباني ريال مدريد وبرشلونة اللذين لم يقوما بعد بتوفير الخدمة في ملعبي سانتياجو برنابيو وكامب نو.

وتم الاتفاق على بث إشارة 5G في جميع أنحاء ملعب فيامارين، مما سيتيح سرعة اتصال كاملة، حتى عندما يكون الملعب الذي تبلغ سعته 60 ألف متفرج ممتليء عن آخره بالجماهير.

ويسمح مشغلو شبكات الهاتف المحمول بإشارة 4G في الوقت الحالي في ملاعب الدوري الاسباني، ولكن ولأن ملاعب الليجا غالبًا ما تكون ممتلئة، وتشهد حشودًا كبيرة في معظم المباريات، فإن المشاهدين في ملاعب الليجا لا يمكنهم الاتصال بالإنترنت بجودة عالية.

وتجري مجموعة من الأعمال في ملعب ريال بيتيس في إقليم الأندلس، بجانب خدمة توفير 5G والتي ستوفر للجماهير مجموعة من الخدمات الأخرى لراحة أكبر لمتابعي المباريات.

وسيتمكن المشجعون من طلب الطعام والشراب في الملعب من مقاعدهم، وسيكونون على مقدرة بمسح التذاكر لتسريع الدخول إلى الملعب، ويمكنهم شراء جميع الأدوات والملابس من متجر النادي وربما يمكنهم حتى مشاهدة الإعادة داخل المباراة من خلال هواتفهم المحمولة او الحواسيب المحمولة.