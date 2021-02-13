شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يكشف سبب تعطل الزمالك أمام المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقى مدحت عبدالهادي، المدرب العام للزمالك، بمسؤولية التعادل مع مولودية الجزائر على غياب التوفيق. وتعادل الزمالك مع ضيفه مولودية الجزائر باستاد القاهرة في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالهادي في تصريجات عقب اللقاء، غياب التوفيق سر التعادل وضياع نقطتين، فعلنا كل شيء في كرة القدم أمام مولودية الجزائر وخاصة في الشوط الثاني، وتمنيت الفوز وخصوصا أننا نلعب في مصر ولكن غاب التوفيق وعلينا البحث عن الفوز على تونجيت السنغالي بالجولة الثانية في عقر داره.

وتابع: نملك حلولا هجومية ونحاول تنفيذها على مدار اللقاء، وسنغلق صفحة لقاء الليلة ونعد جمهورنا بالفوز في اللقاءات المقبلة. وأشار إلى أن محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق نفذ المطلوب منه وصنع شكلا هجوميا للزمالك، مؤكدا أن أحمد سيد «زيزو» ظهر بشكل مميز كظهير أيمن في الشوط الثاني.