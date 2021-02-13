شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يتحدث عن خدعة البايرن لإسقاط الأهلي في المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي المصري، أنه لم يشعر بالرهبة في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، خلال منافسات مونديال الأندية. وقال بانون، في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي: لا أفكر في المنافس قبل المباريات مهما كان اسمه. ما يقلقني فقط هو مستوى زملائي، فعندما نكون في كامل تركيزنا تكون الأمور جيدة وهذا هو الأهم دون النظر للمنافسين.

وكشف: درسنا منافسينا بشكل جيد في مونديال الأندية وعلى رأسهم البايرن. وكنت أعرف أن ليفاندوفسكي يهدف لإخراجي خلفه من منطقة الدفاع لوسط الملعب لكي يتحرك زملاؤه في المساحة الفارغة، إلى جانب مولر أيضا الذي كان يقوم بالدور نفسه.

وأضاف: البايرن سجل في الأوقات التي فقدنا فيها التركيز، ولعبنا أمامهم بشكل جيد. وأعترف أنني أتحمل جزءا من المسؤولية في كرة الهدف الثاني الذي سجله البولندي ليفاندوفسكي. فقد كانت الكرة العرضية بالقرب من خط المرمى والمساحة ضيقة للغاية، وتوقعت أن تلعب على القائم القريب لكنها مرت على البعيدة.

وتابع: كنت حزينا عقب اللقاء بسبب الهدف الثاني وأيضا الحارس محمد الشناوي. البايرن فريق يضم لاعبين مميزين لكن مولر أهمهم وتأثر الفريق بغيابه في نهائي مونديال الأندية إلى جانب كيميتش أيضا.