اخبار الرياضه

«كاف» يتجه لتوقيع عقوبة جديدة على الزمالك لهذا السبب

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يتجه لتوقيع عقوبة جديدة على الزمالك لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد سقوط فريق الزمالك أمام مولودية الجزائر في فخ التعادل خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الجمعة ضمن الجولة الأولى من دوري المجموعات للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أصبح الفريق المصري مهدا بعقوبة مالية من قبل الاتحاد الأفريقي، كاف.

وتأتي هذه العقوبة بعدما التقط عدد من مراقبي اللقاء صورا لعدد من مشجعي الزمالك خلال اللقاء، على عكس ما أوصى به الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يجعل الزمالك مهددا بتوقيع عقوبة مالية عليه خلال الأيام المقبلة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    171,993

  • تعافي

    133,707

  • وفيات

    9,857

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا