شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يتجه لتوقيع عقوبة جديدة على الزمالك لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد سقوط فريق الزمالك أمام مولودية الجزائر في فخ التعادل خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الجمعة ضمن الجولة الأولى من دوري المجموعات للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أصبح الفريق المصري مهدا بعقوبة مالية من قبل الاتحاد الأفريقي، كاف.

وتأتي هذه العقوبة بعدما التقط عدد من مراقبي اللقاء صورا لعدد من مشجعي الزمالك خلال اللقاء، على عكس ما أوصى به الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يجعل الزمالك مهددا بتوقيع عقوبة مالية عليه خلال الأيام المقبلة.