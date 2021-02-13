شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات السبت 13 فبراير.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - السبت الممتاز كما يحبذ لعشاق كرة القدم تسميته، مباريات في شتى بقاع الأرض لا تخلو من الإثارة والندية، قمم منتظرة وبطولات على المحك، انتصار قد يصعد بفريق إلى عنان السماء وهزيمة قد تُلقي حتف فريق آخر.

(البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والبداية من مباراة كبيرة تجمع بين ليستر سيتي وليفربول، وبعدها كريستال بالاس وبيرنلي، ويستضيف مانشستر سيتي نظيره توتنهام في قمة الجولة الـ 24 من البطولة.)

-مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ليستر سيتي ضد ليفربول - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT HD 2

كريستال بالاس ضد بيرنلي - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

برايتون ضد أستون فيلا - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

(وفي الدوري الإسباني، يلعب غرناطة أمام أتلتيكو مدريد، وإشبيلية مع ويسكا، وفي ختام اليوم يلعب برشلونة أمام ألافيس. أما في إيطاليا، ستتجه الانظار إلى القمة بين نابولي ويوفنتوس، ومباراة ميلان امام سبيزيا، ومن قبلهم مباراة جنوى مع تورينو.)

-مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

غرناطة ضد أتلتيكو مدريد - الساعة الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 3

إشبيلية ضد هويسكا - الساعة الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

إيبار ضد بلد الوليد - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

-مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

تورينو ضد جنوى - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

نابولي ضد يوفنتوس - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

سبيزيا ضد ميلان - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

- مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم - الساعة الرابعة والنصف مساء

فيردر بريمن ضد فرايبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء

باير ليفركوزن ضد ماينز - الساعة الرابعة والنصف مساء

شتوتجارت ضد هيرتا برلين - الساعة الرابعة والنصف مساء

يونيون برلين ضد شالكه - الساعة السابعة والنصف مساء

-مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

باريس سان جيرمان ضد نيس - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

ستاد ريمس ضد لانس - الساعة الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

ليون ضد مونبيلييه - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

(وفي دوري أبطال أفريقيا، يلعب الترجي التونسي مع تينجيت، ومازيمبي مع شباب بلوزداد، والهلال أمام صن داونز، وفي نهاية اليوم سيلعب الوداد مع كايزر شيفس.)

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم

الترجي التونسي ضد تونجيث السنغالي - الساعة الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 7

مازيمبي ضد شباب بلوزداد - الساعة الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 7

حوريا ضد بترو أتلتيكو - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7

حوريا ضد بترو أتلتيكو - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8

-مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

التعاون ضد القادسية - الساعة الثالثة إلا عشر دقائق عصرا - على قناة السعودية الرياضية

الفتح ضد العين - الساعة الخامسة وعشر دقائق مساء - على قناة السعودية الرياضية

النصر ضد الشباب - الساعة السابعة والثلث مساء - على قناة السعودية الرياضية