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الأهلي يحدد موعد مسحة لاعبيه استعدادا لمعركة المريخ

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يجري مسحة طبية غدا الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثلاثاء المقبل، في مستهل مشوار الفريق بمرحلة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي إلى القاهرة عصر الجمعة بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، عقب فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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