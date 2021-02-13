شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي.. صلاح يقود الريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى، مع مضيفه ليستر سيتى، في تمام الثانية والنصف من ظهر اليوم السبت، على ملعب «كينج باور»، في قمة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا للعديد من التقارير الإنجليزية يخوض فريق الريدز هذا اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: أليسون بيكر، ودفاعا، هندرسون، كاباك، روبرتسون، ألكسندر أرنولد، ووسطا، فينالدوم، جونز، تياجو ألكانتارا، وهجوما، محمد صلاح، ساديو مانى، روبرتو فيرمينو