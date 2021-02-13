شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: الخطيب تعاقد للأهلي مع شركة إسبانية بعد ما دخل المخزن بنفسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر خالد الغندور نجم نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق مفاجأة بإعلانه أن محمود الخطيب رئيس الأهلي تعاقد للنادي مع شركة إسبانية جديدة تتولي زي الأهلي الجديد. وقال الغندور الخطيب راح قعد مع الشركة بنفسه ودخل المخازن بنفسه وعاين الملابس والزي الجديد للأهلي في الموسم المقبل. وأكد الغندور أنه بعد اتفاق الخطيب مع شركة الملابس الإسبانية سيتم الغاء التعاقد مع «أمبرو» الحالية. الوضع في مصر

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