شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلاوية بيشتموني عشان باركت لفريقهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق اندهاشه واستيائه من خروج بعض الجماهير عن النص في التعليقات على صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي
وقال الغندور : الأهلاوية بيشتموني رغم اني باركت وهنأت الأهلي بالفوز بالمركز الثالث في المونديال.
وتابع: مش عارف بصراحه اللي بيشتم بيشتم ليه لكني في النهاية لا ألتفت لذلك.
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