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خالد الغندور: الأهلاوية بيشتموني عشان باركت لفريقهم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق اندهاشه واستيائه من خروج بعض الجماهير عن النص في التعليقات على صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال الغندور : الأهلاوية بيشتموني رغم اني باركت وهنأت الأهلي بالفوز بالمركز الثالث في المونديال.

وتابع: مش عارف بصراحه اللي بيشتم بيشتم ليه لكني في النهاية لا ألتفت لذلك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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