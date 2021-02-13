شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلاوية بيشتموني عشان باركت لفريقهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق اندهاشه واستيائه من خروج بعض الجماهير عن النص في التعليقات على صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال الغندور : الأهلاوية بيشتموني رغم اني باركت وهنأت الأهلي بالفوز بالمركز الثالث في المونديال.

وتابع: مش عارف بصراحه اللي بيشتم بيشتم ليه لكني في النهاية لا ألتفت لذلك.