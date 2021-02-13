شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: والتر بواليا دخل تشكيل الأهلي «غلط».. لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد متعب، مهاجم الأهلي ومصر السابق، إن والتر بواليا دخل تشكيل الأهلي غلط عقب انتقاله من الجونة في يناير الماضي، خاصة وأن أطاح بالمهاجم، محمد شريف، الذي كان يسير بشكل صحيح مع الفريق في اللقاءت الأولى بالدوري الممتاز.

أضاف متعب، خلال تصريحاته المتلفزة، أنه كان من المفترض أن تستمر الفرصة مع محمد شريف لمواصلة تألقه، وفي نفس الوقت يبدأ بواليا الحصول على جزء من الوقت للمشاركة وتقديم أوراق اعتماده.

وأكد أن بواليا مهاجم مميز، ويمتلك قدرات فنية على مستوى عالي، ويستطيع التأقلم مع الأهلي خلال الفترة المقثبلة.