شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. عصر صالح جمعة مع كرة القدم انتهى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن صالح جمعة لاعب الأهلى السابق وسيراميكا الحالي لم يتعلم من أخطاء الماضي فبعد أن رحل جمعة عن القلعة الحمراء توسم عشاقه أن يعود إلى مستواه المعهود مع الفريق الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة ولكنه خيب آمالهم بتصرفاته الغير مسئولة وأخرها أزمتة مع الفنانة الاستعراضية صافينار.

الأزمة بدأت عندما نشرت صافينار صورة عبر أستورى إنستجرام وكتبت صافيناز فى تعليقها على رسائل صالح جمعة "إيه ده"، وذلك في إشارة إلى استغرابها كم الرسائل الذى أرسلها صالح جمعة لها حينما عبر عن إعجابه بها من خلال أكثر من إيموشن قلب.

يبدو أن صالح جمعة فقد تركيزه داخل الملعب ، والأرقام التي حققها اللاعب منذ انتقاله للأهلى تتحدث عن ذلك فمنذ أن وطأت أقدامه ملعب التتش تعاقب على تدريب النادى الأحمر 4 مدربين أجانب منهم اثنان منحاه الفرصة واثنان قاما بتجميده ولم يأخد الفرصة إلا مع حسام البدري المدرب المصري الذى منحه المشاركة بصورة أفضل.

صالح جمعة رحل عن الأحمر لنيل فرصة المشاركة مع سيراميكا ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى سفن صالح ليواجه اللاعب نفس المصير من عدم المشاركة في المباريات حيث لم يظهر سوف في 5 مباريات فقط احتياطيا بمعدل 285 دقائق لم يصنع أو يسجل أي أهداف.

نستعرض في السطور التالية سيديهات صالح جمعة مع مدربي الأهلى..

حسام البدري

تحت قيادة حسام البدري، شارك جمعة في 27 مباراة بمختلف البطولات بقميص الفريق الأحمر، حقق خلالهم بطولتي الدوري المحلي وكأس مصر، ويعد هذا الموسم هو الأفضل للاعب إنبي السابق من حيث الأداء ومعدل المشاركة.

مارتن لاسارتي

الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذي تولى تدريب الأهلي في يناير 2019 اعتمد على صالح في الدور الثاني من الدوري ودفع به في 14 مباراة بمعدل دقائق وصل إلى 715 دقيقة وتمكن صالح من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

جوزيه بيسيرو

بدأ النجم صالح جمعة باكورة مشواره في القلعة الحمراء مع المدرب البرتغالى جوزيه بيسيرو وكان اللاعب من أهم أوراق المدرب الناجحة إلا أن الإصابة التي تعرض لها حالت دون استكمال تألقه وانتهت برحيل الخواجة البرتغالى ولعب صالح جمعة مع بيسيرو 9 مباريات بمعدل دقائق وصل إلى 365 دقيقة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 7 أهداف.

مارتن يول

أول مدرب أجنبي صدم صالح جمعة الهولندي مارتن يول حيث لم تكن الأمور جيدة بين الطرفين وجمده على فترات كثيرة على الرغم من أن الخواجة الهولندي في البداية دفع به في بعض المباريات ما بين أساسي وبديل في مباريات وصل عددها إلى 10 مواجهات بعدد دقائق بلغ 281 دقيقة، لكن في آخر فترة يول كان صالح على مقربة من الرحيل قبل أن يأتي حسام البدري وينقذه.

فايلر

عادت الأمور إلى نقطة الصفر مع صالح جمعة في فترة وجود السويسري رينيه فايلر حيث وصلت الأمر إلى الحد الذى طالب فيه المدرب برحيل اللاعب معللا ذلك بعدم بذله المزيد من الجهد في التدريبات وأكدها مرار وتكرارا في حواره مه قناة الأهلى أن صالح لاعب موهوب ولكنه يحتاج إلى تطوير الناحية الفنية والبدنية.