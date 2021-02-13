شكرا لقرائتكم خبر عن الحاوى لـ تليفزيون الخليج 365: زيزو فكره مشتت والجزيري إضافة لهجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض، يعانى من تشتيت ذهنى في الملعب؛ بسبب التغييرات المستمرة من البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك.

وتعادل الزمالك سلبيا مع مولودية الجزائر في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الرابعة برصيد نقطة لكل منهما.

وقال الحاوى، خلال الاستوديو التحليلى لتليفزيون الخليج 365 ويقدمه عمر الأيوبي أحمد سيد زيزو، يعيش حالة من التشتيت وعدم التركيز؛ لأن باتشيكو يشركه في بعض المباريات في الجبهة اليمنى ولقاءات أخرى فى الناحية اليسرى، وهذا خطأ كبير، خصوصا أن زيزو يجيد اللعب في الجبهة اليمنى في وجود بن شرقى بالجبهة اليسرى.

وطلب عبد اللطيف من باتشيكو ضرورة الاعتماد على المغربى بن شرقى من البداية؛ لأنه لاعب مؤثر، ويضيف الكثير للفريق من الناحية الهجومية، ويمثل مع أوباما وساسى وزيزو مثلث رعب قوى.

وأكد عبد اللطيف أن سيف الدين الجزيرى الوافد الجديد من المقاولون فى الانتقالات الأخيرة سيكون إضافة كبيرة للهجوم الأبيض، ولكن مشكلته أنه لن يشارك في المباريات الأفريقية، نظرا لمشاركته مع المقاولون في البطولات الأفريقية.