شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: جهات التحقيق تدرس عقد فرجاني ساسي بسبب وجود مخالفات مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة خاصة بالتونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، وأكد عبر برنامجه التليفزيونى بقناة "النهار"، أن عقد فرجاني ساسي تم طلبه من جانب جهات التحقيق في الأيام الماضية؛ بسبب وجود مخالفات مالية.

وأشار عمر ربيع ياسين إلى أن "ما يحدث مع ساسي لا يخص موضوع مشاركته في المباريات من عدمها، ولكن يتم استدعاء اللاعب لمعرفة حقيقة تسلمه المبلغ المكتوب في العقد سواء أكبر أو أقل".

وفى سياق متصل، انقاد فريق الزمالك للتعادل المخيب على أرضه، أمام نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الرابعة برصيد نقطة لكل منهما.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي، وفي ذات المجموعة يستقبل الترجي التونسي، السبت، نادي تونغيث السنغالي، الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعد أن فجّر مفاجأة قوية بإقصائه لنادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق.

وتوّجت الأندية العربية بلقب هذه المسابقة 8 مرات خلال العقد الأخير، منها 3 ألقاب لكل من الأهلي المصري والترجي التونسي، ولقب لوفاق سطيف الجزائري والوداد البيضاوي المغربي، في حين عاد لقبان لنادي تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية وماميلودي صن دانوز الجنوب إفريقي.

وأدار المباراة طاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، وعاونه كل من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.