شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: موسيماني أخطأ في طريقة إقحام بواليا بالتشكيل الأساسي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم ومهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن جمهور الأهلي دائما خلف اللاعبين منذ تأسيس النادي، وبالتالي من الطبيعي أن يحاسب هذا الجمهور لاعبيه على كل مباراة.

وأضاف عماد متعب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع إبراهيم فايق، أن موسيماني أخطأ في طريقة إقحام بواليا في التشكيل الأساسي، قائلا: "بواليا دخل الأهلي غلط، دائما حينما يكون لدى مهاجم يسجل باستمرار، ويأتي مهاجم جديد ولا يجب الدفع بهذا الوافد على حساب مهاجم يؤدي بامتياز؛ لأن المقارنة هنا ستكون موجودة".

وتابع: "ما حدث مع بواليا أنه تمت مقارنته بمحمد شريف، بواليا مهاجم متميز وإمكانياته كبيرة لكنه غير موفق، ولا يمكن مقارنته ببدايات فلافيو؛ لأن الأخير كان مهاجما فريدا ومتميزا في التدريبات".

ونصح متعب موسيماني باختيار التوقيتات المناسبة لإقحام بواليا، مبديا تعجبه لغياب محمد شريف عن المشاركة، برغم بدايته الجيدة مع الفريق وارتفاع مؤشره التهديفي.

وبدأ حلم البرونزية مع تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد غياب قرابة الثماني سنوات، وصل الفريق الأحمر خلالها إلى المباراة النهائية مرتين، لكنه اكتفى بمركز الوصيف، إلا أن هذه المرة كانت مختلفة، عندما ضرب الأهلي عصافير عدة بحجر واحد، حيث فاز في المباراة النهائية على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في النهائي الأول من نوعه بين القطبين وحصد اللقب الغائب وكسر عقدة المباريات النهائية.

ولأن النادي الأهلي لا يكتفي بإنجاز واحد، كانت الكتيبة الحمراء على موعد مع تحد جديد، عندما خاض الفريق الأحمر نهائي كأس مصر وتغلب على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية ليتوج باللقب ويجمع بين ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا محققاً إنجازا فريدا يضاف إلى قائمة الانجازات الحمراء.

وبعد مباراة قوية خاضها النادي الأهلي أمام فريق بالميراس بطل أمريكا الجنوبية، فاز المارد الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2، وأصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين مرة في عام 2006 والمرة الثانية بالنسخة الأخيرة، وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودى.