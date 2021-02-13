شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبداللطيف لـ تليفزيون الخليج 365:باتشيكو مسئول عن التعادل أمام المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، أن البرتغالى جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، يتحمل مسئولية التعادل أمام مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الرابعة برصيد نقطة لكل منهما.

وأضاف الحاوى، خلال الاستوديو التحليلى لتليفزيون الخليج 365، ويقدمه عمر الأيوبي، أن باتشيكو أخطأ في عدم تثبيت الخط الهجومى للزمالك، حيث يصر على إجراء تغييرات كل مباراة من مجموعة لاعبي الهجوم، وهذا خطأ لا يجوز مع فريق قوي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين.

وكشف عبد اللطيف أن الدفع بمروان حمدى الوافد الجديد من المقاصة فى الانتقالات الأخيرة فى بداية اللقاء يعد خطأ كبيرا، وكان يجب أن يدفع بيوسف أوباما مهاجما صريحا، بدلا من مروان؛ لأنه الأفضل، ونجح فى ذلك فى المباريات الماضية، وأحرز عدة أهداف.

وعن تأثر الزمالك بالتعادل مع المولودية فى مشوار البطولة الأفريقية، قال الحاوى إن المشوار ما زال طويلا والأبيض هو الأفضل، ولكن يجب على باتشيكو تثبيت التشكيل وعدم التغييرات الكثيرة، والتى تؤثر على الأداء.