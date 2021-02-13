شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينهى استعداداته لمواجهة كوكا كولا ويدخل معسكر مغلق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت فريق الإنتاج الحربى بقيادة حمادة صدقى استعداداته لمواجهة كوكا كولا المقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً الاحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر، ومن المقرر أن يخوض الانتاج مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن حمادة صدقى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى،صفحة مباراة مصر المقاصة التى أقيمت الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر بالجولة 12 لمسابقة الدوري العام وخسرها الفريق بهدف دون رد.

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة.

وأكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن فريقه قادر على تصحيح مساره بجدول الدورى فى الأسابيع المقبلة، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "مش قلقان على الإنتاج الحربى، نمر بكبوة بعد رحيل بعض اللاعبين وتغيير الجهاز الفنى لكنى واثق فى قدرة الفريق على تعديل مساره بمسابقة الدوري الممتاز فى الأسابيع المقبلة".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "نجحنا فى التعاقد مع صفقات مميزة بالميركاتو الشتوى لسد العجز فى بعض المراكز التى تسببت فى تراجع نتائج الفريق، والوافدون الجدد سيقدمون إضافات كبرى للفريق بمجرد إنسجامهم مع القدامى".

في سياق مختلف، يرى حمادة صدقى المدير الفنى للإنتاج الحربى أن رحيل 6 نجوم عن الفريق سبب التراجع هذا الموسم، مؤكداً أن المنافسة على القمة أو حتى الهروب من الهبوط ستكون مشتعلة حتى الأسبوع الأخير للدورى، وقال حمادة صدقى فى تصريحات صحفية: "رحيل 6 لاعبين عن الإنتاج فى الميركاتو الصيفى وآخرهم باسم مرسى فى الميركاتو الشتوى تسبب فى تراجع نتائج الفريق بشكل كبير، لكننا تعاقدنا مع عدد مميز من اللاعبين لتعويضهم".

ويضيف حامدة صدقى "الفوز على الجونة جاء فى توقيت مهم، والدورى صعب للغاية وسوف يستمر الصراع حتى الأسبوع الأخير من المسابقة، قمة الدورى ليست واضحة خاصة بعد خسارة الزمالك التى صبت لصالح الأهلى وبيراميدز، وقاع المسابقة ليس واضحا أيضاً كل مباراة تغير مركز الفريق كثيراً وأتطلع لتحسين نتائج الإنتاج فى المباريات المقبلة".