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الراقصة صوفينار تضع اللاعب صالح جمعة في ورطة

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الراقصة صوفينار تضع اللاعب صالح جمعة في ورطة

السبت 13 فبراير 2021

وضعت الراقصة صوفينار لاعب كرة القدم المصري صالح جمعة، في ورطة بنشرها صورة من تعليق منسوب لحساب موثق يحمل اسمه، على ألبوم صور لها.

 

وأرفقت صوفينار الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بتعليق: "هو مين ده؟ hwa meen da"، في تساؤل يوحي بأنها لا تعرف صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي الذي ينافس في .

 

ونقلت تقارير صحفية محلية تعليقات ساخرة من موقف لاعب النادي الأهلي السابق حيث علق أحدهم: "عمرو وردة عضك يا صالح ولا إيه"، قاصدا عمرو وردة لاعب المنتخب المصري الذي تورط في قصص شبيهة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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