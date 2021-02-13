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كلوب يحدد مصير فابينيو من لقاء ليستر سيتي في البريميرليج

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب أن اللاعب البرازيلي فابينيو سيغيب عن مواجهة ليستر سيتي المقرر إقامتها عصر الغد في الممتاز. ويأتي غياب فابينيو عن مباراة اليوم بسبب تعرضه لإصابة عضلية كما أوضح مدرب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وقال كلوب: فابينيو لن يتواجد معنا غدًا. لقد تعرض لإصابة عضلية جديدة، لذلك لن يشارك في مباراة اليوم.

وبسؤاله عن احتمالية عودة فابينيو أمام لايبزيج يوم الثلاثاء القادم في ذهاب دور الستة عشر من أو ضد إيفرتون يوم السبت المقبل، قال المدرب الأفضل في العالم: لا أعلم في الوقت الحالي سنرى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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