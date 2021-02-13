شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يحدد مصير فابينيو من لقاء ليستر سيتي في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب أن اللاعب البرازيلي فابينيو سيغيب عن مواجهة ليستر سيتي المقرر إقامتها عصر الغد في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويأتي غياب فابينيو عن مباراة اليوم بسبب تعرضه لإصابة عضلية كما أوضح مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وقال كلوب: فابينيو لن يتواجد معنا غدًا. لقد تعرض لإصابة عضلية جديدة، لذلك لن يشارك في مباراة اليوم.

وبسؤاله عن احتمالية عودة فابينيو أمام لايبزيج يوم الثلاثاء القادم في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أو ضد إيفرتون يوم السبت المقبل، قال المدرب الأفضل في العالم: لا أعلم في الوقت الحالي سنرى.