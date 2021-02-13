شكرا لقرائتكم خبر عن «يناير» أبيض على صلاح.. أسود على ليفربول (الأسباب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح النجم المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول في إنهاء شهر يناير الماضى بشكل مثالى للغاية من خلال تتويجه بثلاث ألقاب فردية سواء مع ناديه أوعلى مستوى مسابقة الدوري الإنجليزي، مما يجعل شهر يناير أبيض للنجم المصري، وأسود على فريقه لخسارته المتتالية داخل البريميرليج.

وتوج النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي خلال شهر يناير الماضى، كما حصد لقبى أفضل لاعب وأفضل هدف مع ناديه عن نفس الشهر، وهو ما يجعل يناير شهر السعادة للفرعون المصرى.

وحصل نجم ليفربول على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي وليفربول خلال شهر يناير وهو الذي سجله في شباك فريق وست هام يونايتد بالجولة 21 من البريميرليج في المباراة التي شهدت تسجيل محمد صلاح ثنائية. ويعد شهر يناير أسود على ليفربول نظرا للخسائر المتتالية التي وقع فيها بمسابقة الدوري الإنجليزي.