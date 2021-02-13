شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل لقاء ليفربول وليستر سيتي (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل انطلاق الجولة 24 من مسابقة البريميرليج اليوم السبت عند الساعة الساعة ونصف بتوقيت القاهرة، بلقاء ليفربول وليستر سيتي، ينفرد النجم المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول في صدارة قائمة هدافى الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالى 2020- 2021، برصيد 16 هدفا.

وعزز النجم المصرى محمد صلاح، صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفا في سقوط الريدز أمام ضيفه مانشستر سيتى بنتيجة 4-1، في المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين في الجولة الماضية.

وجاء ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي على النحو التالى الموضع في هذا الجدول.

ترتيب هدافى الدوري الانجليزي