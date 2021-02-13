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تعرف على موعد عودة الأهلي للتدريبات قبل معركة المريخ

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدًا السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

وعادت بعثة الأهلي اليوم إلى القاهرة بعد تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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