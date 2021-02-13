اخبار الرياضه

هيثم عرابي: إدارة الأهلي لازم تعاقب الشحات وكهربا بعد مصافحة أبو تريكة

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي: إدارة الأهلي لازم تعاقب الشحات وكهربا بعد مصافحة أبو تريكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على مصافحة كلا من محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات لمحمد ابو تريكة بعد لقاء بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «إدارة الأهلي لازم تعاقب كهربا والشحات بعد مخالفة التعليمات الاحترازية».

وأضاف:«اكيد اللعيبة كلها كانت عندها تعليمات فازاي الاتنين دول بس اللي عمله الحركة دي».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    171,993

  • تعافي

    133,707

  • وفيات

    9,857

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا