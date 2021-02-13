شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم السبت مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الأسبوع 24 من الدوري الإنجليزي، وتعتبر المباراة ذات أهمية بالغة لكلا الفريقين خاصة فريق ليفربول الذي خسر 3 مباريات من أصل آخر 5 مباريات لعبها متراجعا للمركز الرابع وابتعاده عن المنافسة للاحتفاظ بلقبه حيث أصبح يملك 40 نقطة من 23 مباراة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث في الدوري جامعا 43 نقطة من 23 مباراة.

لذا في المباراة ذات أهمية كبيرة ففي حالة فوز الريدز سيتساوى مع ليستر سيتي في رصيد النقاط إلا أن فارق الأهداف لصالح ويحتل المركز الثالث وفي حالة خسارته فقد يتراجع مركزا أو مركزين انتظارا لنتيجة مباراة تشيلسي ووست هام حيث يملك كلاهما 39 نقطة وسيلعب تشيلسي ضد نيوكاسل ووست هام ضد شيفيلد يونايتد الاثنين المقبل، لذا ستكون خسارة ليفربول مضاعفة وسيكون مكسب ليسترسيتي هو تعزيز موقعه في الدوري بل وقد يتجاوز الوصيف في حالة خسارة الأخير مباراته المقبلة.

المباراة ستقام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب كينج باور وتنقلها قنوات بي إن سبورت التالية :

- beIN Sports HD 1

- beIN Sports HD 2

- beIN Sports HD 11

- beIN Sports 4K

ترتيب ليفربول وليستر سيتي في الدوري الانجليزي وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وماله وماعليه والفرق بينها