شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة وفحص للاطمئنان على ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لالتواء في كاحل القدم وتورم بسيط خلال مباراة مولودية الجزائر.

ويخضع ساس لأشعة خلال الساعات القادمة بعد زوال الورم لتحديد حجم الإصابة وفترة التأهيل.

وحصل الزمالك على راحة من التدريبات السبت على ان يستأنف التدريبات الأحد استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

كان الزمالك قد تعادل مع مولودية الجزائر سلبيا مساء الجمعة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالمباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.