شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل فندق الإقامة بأبيدجان وجلسات استشفاء للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مقر فندق إقامتها في العاصمة الإيفوارية أبيدجان تحضيرا لمواجهة نادي راسينج كلوب في كأس الكونفدرالية.

ووصلت البعثة لمقر إقامتها بعد إنهاء دخولها لكوت ديفوار بصالة كبار الزوار بمطار فيليكس هوفييه بوانييه، في حضور معالي السفير الدكتور وائل بدوي سفير مصر في أبيدجان والسكرتير الثاني محمد الدرديري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني خضوع اللاعبين لجلسة إطالات واستشفاء من رحلة السفر التي استغرقت ٨ ساعات، قبل تناول وجبة العشاء ثم الخلود للراحة حتى موعد المران الوحيد المحدد له السادسة من مساء السبت بملعب المباراة أمام راسينج كلوب والتي تقام يوم الأحد في السادسة بتوقيت القاهرة.