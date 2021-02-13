أديب يعلق على تهنئة الرئيس للأهلي.. ويؤكد: «الواد قعد يتحنجله زي أبو الفصادة والشناوى جبل تلج ولا يتهز ولا يجراله أى حاجة»

الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الإعلامي عمرو أديب بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفريق الأهلي بحصوله على برونزية بطولة العالم للأندية.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن الشناوي قائد عظيم ويقدم مستوى غير طبيعي ولديه تركيز عال مبهر ويستحق ليس رجل المباراة فقط بل رجل البطولة.

وتابع: "الجمهور المصري في قطر يدعو للإعجاب والفخر، وكان نجم بطولة كأس العالم للأندية ولولاه ما نجحت البطولة ونال إشادة رئيس الاتحاد الدولي.

هنأ الإعلامى عمرو أديب، النادى الأهلى بالتتويج ببرونزية العالم، أمس، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم للأندية فى ركلات الترجيح.

وأشاد أديب، ببرنامج "الحكاية"، بمستوى محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، قائلا: "الشناوي طول الماتش شايل الماتش.. الولد قيادة وماهر مهارة غير طبيعية.. كان هايل.. الواد قعد يتحنجله زي أبو الفصادة والشناوى جبل تلج ولا يتهز ولا يجراله أى حاجة".

وتابع عمرو أديب: "البطولة كان هيبقى شكلها مش حلو لو الجمهور مش موجود.. ليك حق يا أهلى تفرح وتاخد بطولات".