شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبد اللطيف يزور الخليج 365 ويشيد بتجربة التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار حمادة عبد اللطيف، نجم مصر ونادى الزمالك السابق، مقر موقع وجريدة ”الخليج 365”، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي عمر الأيوبى مدير تحرير قطاع الرياضة، الذي شرح له آليات العمل باليوم السابع، التى نالت إعجابه، مؤكدا أنها مؤسسة تؤثر فى الشارع المصرى.

وأشاد حمادة عبد اللطيف بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلا عن إعلانه عن متابعته لأخباره الرياضية من خلال موقع الخليج 365.

وكشف حاوى الكرة المصرية عن سعادته بتجربة التليفزيون باليوم السابع والاستوديو التحليلى للمباريات وتقديمه مادة جيدة بكل حيادية وعدالة بعيدا عن التعصب، لذلك يحرص كالجماهير على متابعته.



يوسف أيوب وعمر الأيوبى مع حمادة عبد اللطيف



الحاوى والزملاء في القسم الرياضى فى الخليج 365



الحاوى ومحمد ربيع



الحاوى مع الزملاء هانى عبد النبى وعمرو سامى



الحاوى مع الزميل عمر مراد



حمادة عبد اللطيف والزميل حسام الحاج