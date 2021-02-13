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حمادة عبد اللطيف يزور الخليج 365 ويشيد بتجربة التليفزيون

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القاهرة - سامية سيد - زار حمادة عبد اللطيف، نجم مصر ونادى الزمالك السابق، مقر موقع وجريدة ”الخليج 365”، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي عمر الأيوبى مدير تحرير قطاع ، الذي شرح له آليات العمل باليوم السابع، التى نالت إعجابه، مؤكدا أنها مؤسسة تؤثر فى الشارع المصرى.

وأشاد حمادة عبد اللطيف بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلا عن إعلانه عن متابعته لأخباره من خلال موقع الخليج 365.

وكشف حاوى الكرة المصرية عن سعادته بتجربة التليفزيون باليوم السابع والاستوديو التحليلى للمباريات وتقديمه مادة جيدة بكل حيادية وعدالة بعيدا عن التعصب، لذلك يحرص كالجماهير على متابعته.

يوسف أيوب يرحب بحمادة عبد اللطيف
يوسف أيوب وعمر الأيوبى مع حمادة عبد اللطيف

 

الحاوى وع القسم الرياضى فى الخليج 365
الحاوى والزملاء في القسم الرياضى فى الخليج 365

 

الحاوى ومحمد ربيع
الحاوى ومحمد ربيع

 

الحاوى مع الزملاء هانى عبد النى وعمرو سامى
الحاوى مع الزملاء هانى عبد النبى وعمرو سامى

 

الحاوى مع الزميل عمر مراد
الحاوى مع الزميل عمر مراد

 

حمادة عبد اللطيف زجسام الحاج
حمادة عبد اللطيف والزميل حسام الحاج

 

عبد اللطيف وعمر مراد
عبد اللطيف ومحمد  مراد

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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