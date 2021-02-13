شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف لـ تليفزيون الخليج 365: الحكم ظلم الزمالك فى ركلتى جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر عبد الرؤوف، الخبير التحكيمى وعضو لجنة الحكام الأسبق، أن الحكم الإثيوبى باملاك تيسيما ظهر بمستوى غريب خلال إدارته لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر، والتي أقيمت مساء الجمعة باستاد القاهرة، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين في بداية مشوار دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وقال ياسر عبد الرؤوف، خلال تقييمه لأداء طاقم الحكام بالاستوديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365" الذي يقدمه عمر الأيوبي، إن الحكم الإثيوبى ظهر بمستوى لا يليق بحكم كبير ضمن حكام النخبة الأفريقية، حيث أخطأ فى عدم ركلتى جزاء صحيحتين 100% لصالح لزمالك خلال الشوط الثانى للمباراة، الأولى لعرقلة شيكابالا داخل منطقة الجزاء واللعبة واضحة تماما، وركلة أخرى لمسة يد نتيجة تسديدة فرجانى ساسى اصطدمت الكرة بيد مدافع المولودية، ولكن باملاك تيسيما تغاضى عنها بشكل غريب؛ لأن زاوية الرؤية تسمح له بمشاهدة الكرة.



شيكابالا ركلة جزاء

وقال عضو لجنة الحكام الأسبق، إن باملاك تعرض لأربع اختبارات أثناء مباراة الزمالك ومولودية، نجح في لعبتين وفشل في مثلهما، ولكن قراراته أثرت على نتيجة المباراة، مما يجعل تقييمه سيئا في إدارة اللقاء؛ لأن أخطاءه تدخلت في نتيجة اللقاء.



ياسر عبد الرؤوف 2

وعن عدم الاتجاه لتقنية الفار في المباراة، كشف عبد الرؤوف أن البطولات الاأفريقية لا تستخدم تقنية الفار إلا في الدورين قبل النهائى والنهائى.