شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: أزارو وصانى على بدر بانون.. والحب والإخلاص سر النجاح فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعد سمير، مدافع الأهلي، أن الجميع في فريق الأهلي يهمهم مصلحة الفريق دون النظر لمن يشارك أساسيا أو يجلس احتياطيا، وقال في تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: "عندما تبتعد عن المشاركة يكون التركيز على من يشارك والجماهير تهتم بالمجموعة التى تشارك، ولكن في الأهلي لم نتربَّ على ذلك هذه رؤية فنية، وأنا لي ظروف أنني كنت عائدا من إصابة طويلة".

وأضاف: "كانت لدينا بطولات كثيرة وبها تحديات ولكن هناك حب كبير وإخلاص بين اللاعبين، وهذا سر التتويج بالبطولات، والجميع يمني النفس في المشاركة ولكن ما يهمنا أن يكسب الأهلي ويحصد البطولات، وطالما الأهلي يكسب ويسير بشكل جيد فعندما تلعب ستظهر بشكل جيد، ولكن عندما تكون ظروف الفريق صعبة فلن تظهر بشكل جيد".

وتابع: "وليد أزارو حدثني عن بدر بانون وأوصاني عليه وقالي هو هادي وبيحب الكورة، ولكن هو هادي، ولما بحاول أهزر معاه هادي ومن الناس الملتزمة في الصلاة دايما، وقلت له الناس كلها هنا هتساعدك وتوقف جنبك، وواضح أنه هو من اول يوم مركز وعنده شخصية، وبدر بيؤدي ماتشات هايلة وأتمناله التوفيق ويكون له تواجد مع منتخب المغرب، وبدر بانون ابتدى يتفرج على مسلسلات عربي وعزمته ييجي بس مجاش وجاله ظرف في البيت واعتذر".

واستطرد: "بدر من الصفقات المهمة للأهلي وأتمنى له التوفيق وهو حاطط أهداف لنفسه وأتمنى يستمر على تألقه ومعه أيمن أشرف بيقدم أداء رجولي ومن أرجل الناس في الأهلي ولما تحطه في أي مكان بيلعب وكذلك ياسر ومعظم المدافعين رجالة وقلبهم على الفريق، وأتمنى كلنا نبقى فورمة كويسة ورامي ربيعة يرجع".

وأردف: "علي معلول زعلان جدا من التصريحات اللي طلعت انه تهرب من اللعب أمام البايرن وعيب الكلام اللي بيتقال والدليل الأشعة أثبتت أنه عنده مزق ومحتاج أسبوعين تأهيل وهو يمثل الأهلي ولا يمثل نفسه فقط ومن أهم اللاعبين اللي صنعت أهداف، ولو بيهرب كان هرب من ماتش زي بتاع صن داونز وبقوله انت لاعب كبير وكلنا بنحبك وعارفين اللي بتقدمه للفريق وترجع في أقرب وقت ومتلفتش لأي حاجة وكفاية حب الجماهير واللعيبة ليك".

فيما رد بدر بانون على تصريحات سعد قائلا: "لازم لاعب زي سعد سمير يكون موجود في الفريق ولي الشرف أن أتدرب معاه ومنذ ان كنت لاعب صغير كنت اتمنى اللعب معاه".