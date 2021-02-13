عماد متعب: من سوء حظ الأهلي مواجهة بايرن ميونخ فى نصف النهائى

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القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم ومهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي كان سيئ الحظ لمواجهتة بايرن ميونخ أقوى فريق في العالم في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية والتى خسرها بطل إفريقيا بهدفين دون رد.

وأضاف عماد متعب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع إبراهيم فايق: "لو كانت المواجهات معكوسة وواجه الأهلي بالميراس في نصف النهائي كان الوضع سيختلف وكان الأهلي عانق المجد في هذا البطولة.

وتابع هداف الأهلى السابق: "لو قدر للأهلي المشاركة في النسخة المقبلة من كاس العالم للأندية سيكون الوضع مختلفا والطموح كبيرا للغاية؛ لأن هؤلاء اللاعبون اكتسبوا ثقة وخبرة تؤهلهم للتوهج في المشاركات المقبلة".

واستطرد: "بالتأكيد الرهبة والاحترام الزائد الذى كان موجودا في أداء الأهلي أمام الدحيل في الشوط الثاني وأمام البايرن في مباراة نصف النهائي نتيجة مشاركة كل اللاعبين في المونديال للمرة الأولى".

وبدأ حلم البرونزية مع تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد غياب قرابة الثماني سنوات، وصل الفريق الأحمر خلالهم إلى المباراة النهائية مرتين، لكنه اكتفى بمركز الوصيف، إلا أن هذه المرة كانت مختلفة، عندما ضرب الأهلي عصافير عدة بحجر واحد، حيث فاز في المباراة النهائية على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في النهائي الأول من نوعه بين القطبين وحصد اللقب الغائب وكسر عقدة المباريات النهائية.

ولأن النادي الأهلي لا يكتفي بإنجاز واحد، كانت الكتيبة الحمراء على موعد مع تحد جديد، عندما خاض الفريق الأحمر نهائي كأس مصر وتغلب على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية ليتوج باللقب ويجمع بين ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا محققاً إنجازاً فريداً يضاف إلى قائمة الإنجازات الحمراء.

بعد مباراة قوية خاضها النادي الأهلي أمام فريق بالميراس بطل أمريكا الجنوبية، فاز المارد الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2، وأصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين مرة في عام 2006 والمرة الثانية بالنسخة الأخيرة، وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودى.