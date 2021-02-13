شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلي: الشناوي يلعب للنادى الأفضل فى أفريقيا فلماذا يحترف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادى الأهلي، أن محمد الشناوي مستمر مع القلعة الحمراء، ولا نية لاحترافه، لافتا إلى أن الشناوي لديه عقد يمتد خمس سنوات، هو الآن الأفضل في مصر وأفريقيا، ويلعب مع المنتخب المصري والنادى الأفضل في القارة السمراء.

وقال يانكون، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون مع الإعلامى أحمد شوبير عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1، إنه لا يتمنى رحيل محمد الشناوي عن القلعة الحمراء، موضحا أن مستوى الحارس يؤهله للاحتراف في أوروبا، ربما إذا كان عمره 20 عامًا كان سيقوم بخطوة جيدة للاحتراف.

وكشف مدرب حراس مرمى النادى الأهلي، أن محمد الشناوي وصل إلى القمة، لكن عليه أن يستمر، وهو الآن في المرحلة الأصعب للحفاظ على ما حققه، مضيفا: "نحن نحاول لكي يبقى الشناوي في القمة فترة طويلة وعليه الآن العمل ثم العمل".

وتابع: "الشناوي من الممكن أن يتطور أكثر من ذلك، في كل مرة يثبت لي الشناوي أنه أفضل حارس مرمى في أفريقيا، في بطولة كأس العالم للأندية أوضح ذلك، وكشف مدرب حراس مرمى الأهلي مستقبله مع القلعة الحمراء، قائلا: "تواجدت في أوروبا 21 عامًا، والآن أنا متواجد في أفضل ناد في أفريقيا".

وتواجد يانكون في الأهلي منذ تواجد السويسري رينيه فايلر قبل أن يرحل الأخير إلا أن ميشيل فضّل الاستمرار مع القلعة الحمراء والتواجد في الجهاز الفني الحالي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.