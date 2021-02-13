شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: مش عارف أنا مهاجم ولا جناح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شريف، لاعب النادي الأهلي، إنه يحلم بصناعة اسم وتاريخ مع القلعة الحمراء، موضحا أنه غير مهتم بتغيير مركزه بين المهاجم والجناح، وأضاف محمد شريف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع إبراهيم فايق: "مش عارف أنا مهاجم ولا جناح، ومش فارق معايا مسميات المركز، والمهم أن أؤدي دوري على أكمل وجه حسب توظيف المدرب".

وتابع: "الشناوي قائد عظيم، وقال لنا قبل ضربات الترجيح أن نركز ونسدد بقوة ونتوكل على الله، ولديه من الثبات والشخصية ما يجعله قائدا لائقا بالأهلي".

وأبدى سعادته بالمشاركة مع هذا الجيل من اللاعبين في التتويج بالميدالية البرونزية من مونديال العالم، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي، في ظل قوة المباريات التي خاضها الأحمر

وقال محمد شريف: "فخور بأننى من هذا الجيل من اللاعبين، وخضنا مباريات قوية مع فرق قوية على مستوى العالم".

وأضاف لاعب الأهلى، أن المباريات الثلاثة التي خاضها الأحمر أمام الدحيل وبايرن ميونخ وبالميراس، لا تقل أيا منها أهمية وقوة عن الأخرى، ولذلك ستزيد الأهلى قوة و خبرة في الفترة المقبلة، وستنعكس إيجابيا على الأداء والنتائج في البطولات القادمة.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدًا السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

وعادت بعثة الأهلي اليوم إلى القاهرة بعد تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

ويجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية بعد غدٍ الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثلاثاء المقبل، في مستهل مشوار الفريق بمرحلة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.