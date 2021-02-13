شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 13 / 2/ 2021 بكأس مصر والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 13 / 2 / 2021 بكأس مصر حيث تقام مباراة المقاولون العرب وبتروجت على ستاد السلام ومباراة الجونة وكيما أسوان على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.

موعد مباراة المقاولون العرب وبتروجت

تقام مباراة المقاولون العرب وبتروجت في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات كأس مصر ، ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاستعادة أمجاد ذئاب الجبل مع بطولة كأس مصر عن طريق مواصلة مشواره بنجاح سعيًا للتتويج باللقب الرابع فى تاريخه، في المقابل يأمل بتروجت في إستعادة ذكريات التألق مع كبار الدوري الممتاز عن طريق الإطاحة بذئاب الجبل وتفجير أقوى مفاجأت البطولة.

ويمر المقاولون العرب بمرحلة تراجع المستوى على صعيد بطولة الدوري العام هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة من 12 مباراة حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

وشهد أخر ظهور لذئاب الجبل في الدوري خسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة 12 للمسابقة بينما تأجلت مباراته مع الجونة بالجولة الثالثة عشرة للدوري بسبب ظهور حالات كورونا في صفوف الفريق.

موعد مباراة الجونة وكيما أسوان

تقام مباراة الجونة وكيما أسوان في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد خالد بشارة بالغردقة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق في الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري بعد تأجيل مباراته مع المقاولون العرب بالاسبوع الأخير للمسابقة بسبب ظهور حالات إصابة بكورونا في صفوف ذئاب الجبل.

ويسعى رضا شحاته المدير الفني للجونة لعبور محطة كيما أسوان لمواصلة مشوار الكأس بنجاح لاسيما أن الفريق الساحلى يقدم موسماً مميزاً على صعيد بطولة الدوري حيث يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.