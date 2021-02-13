شكرا لقرائتكم خبر عن خاطر حكما لمباراة المقاولون و بتروجت و القلاوي للجونة و كيما في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام، برئاسة وجيه أحمد، حكام مباراتي المقاولون و بتروجت و الجونة و كيما أسوان، ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر، وجاءت كالتالي:

المقاولون و بتروجت:

محمد أبو خاطر و محمد فؤاد و فهيم الجرواني و عباس حسن

الجونة و كيما أسوان:

حماده القلاوي و أحمد رشدي و عادل حسان و مجدي حسن.

كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق استعداداً لمباراة بتروجت في دور الـ32 بكأس مصر.

وأكد عادل، في تصريحات خاصة، أن نتيجة المسحات جاءت جميعها سلبية باستثناء محمد رزق لاعب الفريق الذى يواصل العزل الصحي.

وعقد محمد عادل جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق؛ لحثهم على تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام بتروجت، خاصة أن مباريات الكأس لا تقبل القسمة على اثنين، وطالب عادل اللاعبين بضرورة غلق صفحة الدوري العام مؤقتا، والتركيز على مباراة بتروجت لاجتياز دور الـ32.

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن قميصه الجديد بشكل رسمي، حيث زين الذئب التصميم الجديد لقميص الفريق، وهو شعار فريق المقاولون المتعارف عليه، حيث يلقب الفريق بـ"ذئاب الجبل"، نسبة إلى الجبل الأخضر مقر نادي المقاولون.