شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى: واجهت أقوى جبهة يسرى فى العالم أمام بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد هانى ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه واجه أقوى جبهة يسري في العالم أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المباراة التي انتهت بخسارة المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

وأضاف هانى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تيم سبورتس :" التواجد في مونديال الأندية إنجاز وحلم تحقق وتعودت على قلب الانتقادات التي أتعرض لها لطاقة إيجابية".

تابع هاني:" نجوم البايرن أصحاب أخلاق عالية ولولا الصدام معهم لوصلنا إلى النهائي بسهولة ونجوم البايرن متواضعون وأصحاب أخلاق عالية وتركيزي الشديد وراء تألقى أمام العملاق البافاري في نصف النهائي".

وواصل ظهير أيمن الأهلى:" طالبت من سامى قمصان تسديد أحد الركلات الترجيحية أمام بالميراس البرازيلي وجماهير الأهلى أعطتنا حافز التألق وموسيمانى منحنى الثقة حتى في وجود أحمد فتحى وأحاول رد الجميل له وأكون عند حسن ظنه".