شكرا لقرائتكم خبر عن بانون يكشف سر القميص رقم 13 مع الأهلي وموقفه حال اللعب ضد الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بدر بانون مدافع الأهلي أن سر ارتدائه القميص رقم 13 هو أنه عندما كان يلعب في فريق الناشئين بالرجاء المغربي منحه عمر النجاري نجم المغرب السابق الرقم 13 وسجل به هدفين في أول مشاركة به وأوصاه بالاستمرار في ارتدائه حتى اعتزال الكرة، مضيفا: أوجه الشكر إلى علي لطفي لتنازله عن القميص رقم 13 لي بعد إبلاغه بأنني أرغب في ارتداء القميص رقم 13.

قال في تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: "بيتسو موسيماني مدرب جيد ودائما ما يطور نفسه ويحضر اللاعبين للخصوم ويلزمنا بمشاهدة الفريق المنافس جيدا".

تابع: لو لعب الأهلي أمام الرجاء سيكون الأمر صعب بالنسبة لي ولكن أنا لاعب محترف سأدافع عن قميص الأهلي وسأترك حب الرجاء، ولو كنت للرجاء ولعبت أمام الأهلي سأفعل نفس الأمر وهما الاثنين في قلبه".

شدد: "سنكون مستعدين لمباراة المريخ السوداني من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ونعلم أن مباراة بعد العودة من قطر ستكون صعبة وتحدثنا كلاعبين فيما بيننا من أجل تحقيق مستوى قوي".

أشار: "الأهلي أعطانا كرة لكل لاعب لتكون تذكار بشأن المشاركة في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية بعد تحقيق المركز الثالث بمونديال الأندية".

واختتم حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي: "أشكر جماهير الأهلي على رسائلهم وأعدكم بأن أعمل على نفسي لأكون أفضل وسعيد برؤية جماهير الأهلي في قطر وأول لقاء لنا كان في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية واللاعبين كانوا رجال وحققوا جزء من كموحاتكم ونتمنى أن نكون موفقين في إدخال السعادة إلى قلوبكم".