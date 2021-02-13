شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك راحة من التدريبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمكي باتشيكو، منح اللاعبين راحة اليوم من التدريب، بعد خوض مباراة مولودية الجزائر مساء الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون للتدريبات يوم الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز والمقررة إقامتها الأربعاء المقبل.

وانقاد فريق الزمالك للتعادل المخيب على أرضه، أمام نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الرابعة برصيد نقطة لكل منهما.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.

وفي ذات المجموعة يستقبل الترجي التونسي، السبت، نادي تونغيث السنغالي، الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعد أن فجر مفاجأة قوية بإقصائه لنادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق.

وتوجت الأندية العربية بلقب هذه المسابقة 8 مرات خلال العقد الأخير، منها 3 ألقاب لكل من الأهلي المصري والترجي التونسي، ولقب لوفاق سطيف الجزائري والوداد البيضاوي المغربي، في حين عاد لقبان لنادي تي بي مازيمبي من الكونغو الديموقراطية وماميلودي صن دانوز الجنوب إفريقي.

وأدار المباراة طاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.