شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: أجايى كان زعلان فى المونديال وأهّلته نفسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، أن النيجيري جونيور أجايي زميله بالفريق كان يشعر بالغضب في مونديال الأندية بسبب تراجع مستواه، موضحا أنه قام بدور كبير لتأهيله نفسيا، خاصة قبل المشاركة في مباراة بالميراس البرازيلي، التي حصد فيها الفريق برونزية كاس العالم.

وأضاف سعد سمير، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع إبراهيم فايق: "اللاعب لما مستواه بيتراجع طبيعي الجمهور ينتقده، إحنا بنلعب في أكبر نادي مصري وإفريقي، وبالتالي وضعنا تحت الضغوط أمر طبيعي، المهم هو كيفية التعامل مع هذه الضغوط".

وتابع مدافع الأهلي: "زمان كنا بناخد ختم التميز من جماهير المدرجات، إذا قال جمهور المدرج أن هذا اللاعب مميز خلاص انتهى كل شيء وأصبح اللاعب مميزا، لكن في الفترة الأخيرة كان السوشيال ميديا هو المحرك، وأنصح زملائي بعدم الالتفات لهذه الانتقادات".

وكشف عن دعم لاعبي الأهلي لمروان محسن مهاجم الفريق قائلا: "إحنا كلنا كلاعيبة قلنا لمروان احنا في ضهرك ومتشغلش بالك بالهجوم عليك، وكل لاعيبة الأهلي قدموا ما عليهم في المونديال".

وأعرب سعد سمير، عن سعادته بتتويج الفريق بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، مؤكداً أن هذه الميدالية هدية لجماهير النادي، وقال: ما حدث هو إنجاز للتاريخ يُحسب لهذا الجيل من اللاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق في منافسات البطولة.

وأضاف اللاعب: كان لدينا إصرار على الفوز بالميدالية والعودة إلى القاهرة بهذا الإنجاز؛ من أجل إسعاد جماهير الأهلي، وأشار إلى أن ضربات الترجيح أمام بالميراس شهدت لحظات عصيبة جدا، خاصة بعد أن تأرجحت النتيجة أكثر من مرة، ولكن كان لدى اللاعبين ثقة شديدة في قدرات محمد الشناوي كابتن الفريق الذي نجح ببراعة في قيادة الأهلي للمركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

والتقط لاعبو النادي الأهلي صورا تذكارية أمام حافلة الفريق قبل مغادرة فندق إقامة البعثة بالدوحة، في رحلة العودة إلى مصر بعد حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والتى فاز بها الفريق الأحمر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في الدوحة.

ولعب محمد الشناوي حارس العرين الأحمر، دور البطولة في حصد الميدالية البرونزية، حيث تصدى لركلتي جزاء بالإضافة إلى إهدار الفريق البرازيلي لركلة ثالثة خارج المرمى.