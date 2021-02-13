إصابة محمود البدري بقطع بالرباط الصليبى وغيابه عن الإسماعيلي لنهاية الموسم

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد طه مهنا، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، أن الأشعة أظهرت تعرض محمود البدرى، ظهير أيسر الإسماعيلى، لقطع فى الرباط الصليبى الأمامى للركبة إضافة للغضروف الداخلى.

وأضاف طبيب الإسماعيلي أنه سيبدأ من الغد إجراءات الاتفاق على موعد الجراحة الذى سيخضع لها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطالب البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لاعبيه بإغلاق صفحة أحزان الدوري مؤقتا والتركيز فى بطولة كأس مصر، خوفاً من تأثر اللاعبين بالتراجع الذى يعيشه الفريق فى الدوري، خاصة أن الدراويش تنتظرهم مواجهة مهمة مع لافيينا اف سى، المقرر لها ظهر الأحد المقبل، بدور الـ32 لكأس مصر ، لافيينا هو واحد من فريقين فقط من الدرجة الرابعة نجحا في التأهل لهذا الدور، وصعد لافيينا، الذي يملكه محمود الأسيوطي المالك السابق لبيراميدز المنافس في الدوري الممتاز ووصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي، إلى دور 32 بعد أن تخطى 4 أدوار تمهيدية.

ومن المقرر أن يخضع الدراويش والجهاز الفنى والإدارى بالكامل لمسحة كورونا استعدادا للمباراة، على أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة زعيم الثغر تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مرانا قويا استعدادا لمواجهة الكأس.