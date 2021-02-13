لاعبو البنك الأهلى يخضعون للمسحة الطبية استعدادا لمواجهة المقاصة

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القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو فريق البنك الأهلى والجهاز الفني بقيادة محمد يوسف لمسحة طبية قبل خوض التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في بطولة الدورى المصرى الممتاز، ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيرة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الثلاثاء القادم والتي يستضيفها ملعب المقاولون العرب.

وتأهل نادي وادي دجلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد تحقيق فوز كبير بثلاثية لهدف على البنك الأهلي في لقاء دور الـ32 على ملعب استاد السكة الحديد وأفتتح التسجيل لدجلة، رودني أنتوى في الدقيقة الـ21 قبل أن يتعادل محمد دبش للبنك في الدقيقة الـ41 ثم أضاف محمد هلال في الدقيقة الـ55 قبل أن يضيف جورجينو الهدف الثالث في الدقيقة الـ93 من عمر اللقاء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط بينما يأتى مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.