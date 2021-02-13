شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدافع عن صالح جمعة: ملتزم وله دور مجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث نادى سيراميكا فى بيان رسمى عن صالح جمعة لاعب الفريق تضمنت بعض من التصريحات من قبل هيثم شعبان المدير الفنى ومحمد إبراهيم لاعب الفريق، وقال هيثم شعبان من خلال البيان الذى أصدره سيراميكا : "صالح جمعة ومحمد ابراهيم يتمتعان بمرونة تكتيكية كبيرة، ومحمد ابراهيم يشارك كجناح أيسر أو مهاجم صريح، على اعتبار أننا نتمتع بلا مركزية فى الشق الهجومى، وتزامن ذلك مع إشراك صالح جمعة فى مركز 10 أو 8.

وتابع: اللياقة البدنية الكبيرة لمحمد ابراهيم جعلتنا نشركه فى مركزى 6 و8 ويلعب ديفندر بوكس تو بوكس، وصالح يجيد فى كل المراكز التى نشركه بها".

وعن صالح جمعة نفسه قال المدير الفني: "صالح جمعة ملتزم دفاعيا بشكل كبير للغاية، وظهر ذلك بقوة فى لقاء غزل المحلة الماضى، كان يقوم بضغط عال فى كل مكان بالملعب، وفاز بكل الالتحامات التى اشترك بها، بل وكان يستحوذ على الكرة، كما أن المطاردات فى المساحات الواسعة كانت فى صالحه تماما، فكان دوره الدفاعى والهجومى بارزا".

وأكمل هيثم شعبان حديثه: "صالح جمعة لديه دور مجتمعى كرياضى داخل الفريق، لاعبو سيراميكا بشكل عام ملتزمون بهذا الدور تجاه المجتمع كرياضيين، هو من أوائل اللاعبين الذين لا يتأخرون عن هذا الدور الذى يشرف عليه كابتن الفريق عامر عامر، ولا يتأخر فى المساعدة للحالات الاجتماعية، فاللاعبون مهتمون بالدور المجتمعى ويؤدونه بشكل منتظم".

واستطرد: "الفريق يتدرب صباحا فى بعض الأوقات، صالح من أوائل اللاعبين الذين يتواجدون فى التدريب، وبخوضه بكل قوة، ويعمل على تطوير نفسه ويركز فى كل التدريبات البدنية والفنية، ولقد وعدت من قبل أن يعود صالح جمعة بكل قوة، وأعد بعودة صالح جمعة إلى المستوى الذى يؤهله إلى الانضمام للمنتخب، كما أننى أعد بمستوى عال لمحمد ابراهيم يؤهله إلى الانضمام للمنتخب أيضا".

واختتم المدير الفني: صالح جمعة يقدم مستوى بدنيًا كبيرًا، ولعب مباراتين كاملتين فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وظهر بشكل قوى، وهو مؤثر فى أداء الفريق بكل اللقاءات التى لعبها خلال الفترة الماضية عقب عودته مباشرة من الإصابة".

من جانبه أكد معتز البطاوى المدير الرياضى لنادى سيراميكا أن صالح جمعة لا يزال لديه الكثير ليقدمه مع الفريق، مشددًا على أنه يؤدى بشكل رائع فى كل التدريبات والمباريات التى يشارك فيها، ولعب بشكل قوى دفاعيا وهجوميا خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة.

وأضاف البطاوي: "هيثم شعبان المدير الفنى لديه ثقة كبيرة فى صالح جمعة، لقد لعب أخر مباراتين بعدد دقائق كاملة، وتم تجهيزه فى وقت قصير، وكان له دور مهم مع زملائه فى النتائج الجيدة التى حققها الفريق خلال الفترة الماضية وجعلته يحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز".

وأكمل الحديث قائلا: " لقد وافق صالح جمعة على التحدى مع سيراميكا، ونحن أيضا وافقنا على ذلك الأمر، وكل يوم يثبت صالح جمعة ونادى سيراميكا النجم الموهوب سيفوز بالتحدى من خلال أدائه داخل الملعب".

وأنهى كلماته قائلا: "صالح جمعة إضافة قوية لنا، نحن سعداء بتواجده معنا، وفى كل يوم نلمس مدى صحة قرارنا بالتعاقد معه، صالح سيكون جاهزا للانضمام إلى منتخب مصر خلال فترة قصيرة للغاية، وبلا شك سيكون إضافة قوية للفراعنة فى الفترة المقبلة".

ومن جانبه أشاد محمد إبراهيم لاعب بزميله صالح جمعة، قائلا: الجميع يلمس التزامه فى التدريبات اليومية للفريق، والجماهير ترى مدى إصراره والروح القتالية التى يتمتع بها، فى كل المباريات التى شارك بها هذا الموسم.

وأضاف محمد ابراهيم: صالح جمعة لاعب مهم جدا لفريق سيراميكا وهو إضافة فنية للنادى، ويقدم مستوى مميز للغاية منذ بداية الموسم، أبعدته الإصابة فى البداية ولكنه عاد قويا، ويقدم حاليا مستويات قوية للغاية فى التدريبات والمباريات.

وتابع نجم وسط سيراميكا: صالح جمعة يؤدى بكل قوة فى المباريات دفاعيا وهجوميا، ولا يزال لديه الكثير ليقدمه للنادى، وننتظر منه الوصول إلى قمة مستواه، لأنه وقتها سيكون فى مكانة مميزة بالكرة المصرية.

وعن علاقة صالح جمعة باللاعبين قال محمد إبراهيم: "علاقته بكل اللاعبين مميزة، الكل يحبه ويدعمه، وهو نفس الأمر يبادلهم نفس الشعور والدعم، من أجل تحقيق الهدف المطلوب هذا الموسم، ونتمنى أن يستمر معنا ويجتهد أكثر للوصول إلى مكانته ومستواه المعروفين للجميع.

من جانبه كشف البرازيلى لويز أندرى مدرب الأحمال لفريق سيراميكا، سبب قدرة صالح جمعة على لعب مباراتين كاملتين فى ثلاثة أيام فقط، بعد طول غياب عن الملاعب قائلا: اللاعب ملتزم بشكل كبير فى التدريبات، وأدى تدريباته الاستشفائية بشكل سليم، وحصل على وجباته وحالته الغذائية بشكل مميز.

وأضاف مدرب الأحمال البرازيلي: "اليوم أستطيع أن أقول أن صالح جمعة يتحسن شيئًا فشيئ، على الرغم من أنه ليس لدينا وقت للعمل بسبب تلاحم المباريات، نحن نقوم بتدريبات التعافى والوقاية بشكل أساس.