شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يخضع لأشعة اليوم للاطمئنان على قدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لالتواء في كاحل القدم وتورم بسيط خلال مباراة مولودية الجزائر.

ويخضع ساس لأشعة خلال الساعات القادمة، بعد زوال الورم لتحديد حجم الإصابة وفترة التأهيل.

كما كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادي الزمالك، حقيقة تعرض الدولي التونسي فرجاني ساسى، لاعب وسط الفريق الأول، لالتواء في الكاحل خلال مواجهة مولودية الجزائر التى انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف طبيب الفريق في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن إصابة ساسي "بسيطة جدًا" ولا تحتاج إجراء أشعة.

فيما قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمكي باتشيكو، منح اللاعبين راحة غدا من التدريب بعد خوض مباراة مولودية الجزائر مساء اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون للتدريبات يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة الاسماعيلي في الدوري الممتاز والمقررة إقامتها الأربعاء المقبل.

وانقاد فريق الزمالك للتعادل المخيب على أرضه، أمام نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الرابعة برصيد نقطة لكل منهما.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.

وفي ذات المجموعة يستقبل الترجي التونسي، غدا، السبت، نادي تونغيث السنغالي، الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، وبعد أن فجر مفاجأة قوية بإقصائه لنادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق.

وتوجت الأندية العربية بلقب هذه المسابقة 8 مرات خلال العقد الأخير، منها 3 ألقاب لكل من الأهلي المصري والترجي التونسي، ولقب لوفاق سطيف الجزائري والوداد البيضاوي المغربي، في حين عاد لقبان لنادي تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية وماميلودي صن دانوز الجنوب إفريقي.

وأدار المباراة طاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.