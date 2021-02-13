شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: ألعب فى الأهلى لا أحتاج للقطة ولم أقدم ما يرضى طموحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حسين الشحات نجم الأهلى عن سعادته بالفوز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح وتحقيق المركز الثاث في كأس العالم للأندية، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا رجالا على قدر المسئولية وبذلوا قصارى جهدهم في البطولة.

قال الشحات في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس إنه سعيد بالمشاركة مع المارد الأحمر في المونديال وتحقيق حلمه واللعب وسط كوكبة كبيرة من النجوم، مشيرا إلى أنه سعيد بتسجيل هدف الفوز في مرمى الدحيل القطري.

وتحدث الشحات على قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بوقفه عن مباراة بالميراس بسبب اختراق الإجراءات الإحترازية بعد السلام على الجماهير قائلا:" احترمنا قرار الفيفا باستبعادنا من مباراة بالميراس وأنا وكهربا نلعب في الأهلى ولا نحتاج إلى اللقطة".

وواصل الشحات:" تصرفى كان عفويا والحكاية بدأت عندما طلبوا مننا أن نسجل وأول ما روحنا سلمنا بطريقة عادية على الجمهور وعندما عودنا إلى الفندق تفاجئنا أننا تعرضنا للإيقاف ولم نكن نعرف ولم يعترضنا أي شخص من الفيفا أو اللجنة المنظمة أثناء توجهنا إلى المدرجات".

أكمل:" بذلنا مجهود كبير أمام بايرن ميونخ أقوى فريق في أوروبا وجماهير الأهلى صنعت الفارق في المونديال وموسيماني لم يلعب بتشكيل دفاعى أمام البايرن والفوز بالمركز الثالث في أول ظهور لهذا الجيل في المونديال إنجاز كبير".

وكشف الشحات:" لم أقدم ما يرضى طموحى مع الأهلى وبواليا من أحسن المهاجمين في الدوري المصري وأطالب الجماهير بالصبر عليه ومروان من أحسن المهاجمين بس الكرة تمشيى معاه وأحس ركلة ترجيح سددت كانت لمروان".