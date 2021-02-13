شكرا لقرائتكم خبر عن مراقب المباراة يسجل مخالفة الأعداد الزائدة ضد الزمالك فى مواجهة المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مراقب المباراة التونسى خالد لمكشر مخالفة الاعداد الزائدة ضد الزمالك، خلال مواجهة مولودية الجزائر التى أقيمت أمس على ستاد القاهرة الدولى، حيث طالب مراقب المباراة من الأمن القيام باخراج الجماهير والأشخاص الغير مسموح لهم بالتواجد فى المدرجات، بعدما قام بتسجيل المخالفة.

انقاد فريق الزمالك للتعادل المخيب على أرضه، أمام نظيره مولودية الجزائر، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال افريقيا، ليتقاسم الفريان صدارة المجموعة الرابعة برصيد نقطة لكل منهما.

ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة فى دورى أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجى التونسى وتونجيت السنغالي.

وفى ذات المجموعة يستقبل الترجى التونسى، اليوم، السبت، نادى تونغيث السنغالى، الذى يشارك فى مرحلة المجموعات للمرة الأولى فى تاريخه، وبعد أن فجر مفاجأة قوية بإقصائه لنادى الرجاء البيضاوى فى الدور السابق.

وتوجت الأندية العربية بلقب هذه المسابقة 8 مرات خلال العقد الأخير، منها 3 ألقاب لكل من الأهلى المصرى والترجى التونسى، ولقب لوفاق سطيف الجزائرى والوداد البيضاوى المغربى، فى حين عاد لقبان لنادى تى بى مازيمبى من الكونغو الديموقراطية وماميلودى صن دانوز الجنوب إفريقي.

وأدار المباراة طاقم تحكم إثيوبى بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدى موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوى حكما رابعا.