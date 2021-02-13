شكرا لقرائتكم خبر عن بانون: الأهلي فاوضني فى 2018 ..ورفضت الانتقال للخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بدر بانون مدافع الأهلى أنه كان يخطط للانتقال لأحد الفرق الآسيوية ولكن وصله اتصال من وكيل لاعب استفسر منه عن موقفه من اللعب للأهلى وأبلغه برغبته فى ذلك وقال له بالتأكيد والموضوع لم يأخذ أكثر من ثلاثة أيام.

قال فى تصريحات لبرنامج "الأهلى فى المونديال" على قناة الأهلى: "لدى حساب وحيد على انستجرام وليس لدى حسابات أخرى على مواقع السوشيال ميديا"، موضحا: "بدأت لعب الكرة بشوارع المغرب وهناك أحد الأشخاص شاهدنى وطالب والدى بضمى لأحد مدارس الكرة وانضممت لمدارس الكرة فى سن صغيرة".

أردف: "جمهور الرجاء يسمينى 88 لأننى سجلت فى شباك الوداد مرتين فى الدقيقة 88 والإعلام يلقبنى بالمدافع الرومانسى، متابعا: "وصلنى عرض من الأهلى فى 2018 ولكن لم يكن عرضا رسميا، وفى المرة الأخيرة أبلغنى الوكيل الذى فاتحنى بشأن الانتقال للأهلى بأن أمير توفيق سيتحدث معى غدا وبالفعل أكد لى توفيق أنهم كانوا يتابعوننى منذ ثلاثة سنوات وتمت المفاوضات مع الجاء وانتهت فى حدود 3 أيام".

أشار: "كنت أخطط للانتقال لأحد الأندية الخليجية ولكن كان لدى شعور بأن هناك عرض سيصلنى والحمد لله وصلنى عرض الأهلى وحققت معه لقب الكأس وبرونزية مونديال الأندية".

كشف سر احتفاله بوضع بوضع صوابعه فى أذنيه ن موضحا: الإعلام فى المغرب كان يتحدث عنى بشكل سيئ ويحاولون تسويق صحفهم على حسابى، ولو ظلوا يتكلموا عنى طول العمر لا أسمع شيء ومرت على فترة صعبة بالعالم ول يقف أحد بجوارى خاصة من الصحفيين، وهذه الحركة كنت أفعلها فيمن أخطأ فى حقى وأنا سامحتهم".

استطرد: "أصعب مباراة مرت على مع الأهلى كانت مباراة طلائع الجيش فى نهائى الكأس لأنها كانت اول مباراة لى والجميع كان ينتظر مشاهدة صفقة الأهلى الجديدة ولعدم معرفتى بالكرة المصرية وسددت ركلة جزاء وأعطتنى ثقة كبيرة".

استرسل: "أسرتى تشعر بالراحة فى مصر ولا يوجد فرق بين مصر والمغرب وهى نفس التقاليد فى البلدين، وزوجتى تشعر بالراحة للإقامة فى مصر وكذلك ابنى إياد".