نشرة الجمعة.. وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة.. والزمالك يسقط في فخ التعادل أمام المولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 12 فبراير 2021.

كهربا: شعار الأهلي يمنعني من الرد على "المرضى"

سيمبا يحذر الأهلي بفوز في الكونغو بدوري الأبطال

طبيب الأهلي يكشف فترة غياب معلول

"أحتاج لمهاجم".. موسيماني يوجه رسالة للخطيب

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام المولودية في مستهل مشوراه الأفريقي

مصدر بالزمالك: ساسي يعاني من إلتواء في الكاحل

حسام حسن يزاحم أوباما وسمير على صدارة هدافي الدوري

عبد السلام يتراجع عن قرار الاستقالة من رئاسة مصر المقاصة

الأهلي يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئته بالفوز ببرونزية المونديال

محمد صلاح يحصد جائزة للمرة الأولى في مسيرته (فيديو)

الأهلي يفقد صلاح محسن لمدة أسبوعين

"اشتباه في كورونا" .. بيراميدز يستبعد دييجو من مواجهة راسينج كلوب

وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بـ"برونزية العالم"