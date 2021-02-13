"النادي الأفضل في أفريقيا".. مدرب حراس الأهلي يرد على احتراف الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، عن موقفه من احتراف حارس الفريق محمد الشناوي، قائلاً :"الشناوي يلعب للنادي الأفضل في أفريقيا".

وأضاف مدرب حراس الأهلي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"الشناوي مستمر مع الأهلي لأنه لديه عقد يمتد خمس سنوات، هو الآن الأفضل في مصر وأفريقيا ويلعب مع المنتخب المصري".

وتابع :"مستوى الشناوي يؤهله للاحتراف في أوروبا، ربما إذا كان عمره 20 عامًا كان سقوم بخطوة جيدة للاحتراف، بالنسبة لي أتمنى استمراره".

وعن تألق الشناوي في الفترة الأخيرة، أوضح مدربه :"الشناوي الآن وصل للقمة، لكن عليه أن يستمر في القمة وهو الآن في المرحلة الأصعب للحفاظ على ما حققه، نحن نحاول لكي يبقى الشناوي في القمة فترة طويلة وعليه الآن العمل ثم العمل".

وأكمل :"الشناوي من الممكن أن يتطور أكثر من ذلك، في كل مرة يثبت لي الشناوي أنه أفضل حارس مرمى في أفريقيا، في بطولة كأس العالم للأندية أوضح ذلك".

وكشف مدرب حراس مرمى الأهلي مستقبله مع القلعة الحمراء، قائلاً :"تواجدت في أوروبا 21 عامًا، والآن أنا متواجد في أفضل نادي في أفريقيا".

وتواجد يانكون في الأهلي منذ تواجد السويسري رينيه فايلر قبل أن يرحل الأخير إلا أن ميشيل فضّل الاستمرار مع القلعة الحمراء والتواجد في الجهاز الفني الحالي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.ش