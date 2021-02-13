"أنا لاعب في الأهلي".. الشحات يرد على لقطته مع أبو تريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح حسين الشحات لاعب فريق النادي الأهلي، عن موقفه بعد تعرضه للإيقاف من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب لقاء بايرن ميونيخ في بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في قطر.

الشحات قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" مساء الجمعة :"خضعت للفحص مرتين والنتيجة جاءت سلبية، سواء أنا أو كهربا لا يوجد أي لاعب يبحث عن اللقطة أو الشو نحن نلعب للنادي الأخلي".

وأضاف :"الجميع كان يعامل الأهلي على أعلى مستوى، نحن نلعب في كأس العالم للأندية، وتصرفنا مع محمد أبو تريكة كان عفوي وتقبلنا قرار فيفا".

وتابع :"لم نكن نتوقع قرار فيفا بإيقافي أنا وكهربا لأننا لم يتعرض لنا أي شخص من فيفا أو اللجنة المنظمة أثناء توجهنا للمدرجات".

وعن التقليل من فريق بالميراس البرازيلي، رد الشحات :"من يتواجد في بطولة كأس العالم للأندية أبطال، لا يجوز من الأساس التقليل من أي لاعب يشارك في البطولة وأيضًا هذا يسير على الأندية كل فريق يشارك بطلاً لقارته".

وأنهى :"كان لدينا الطموح عقب مباراة بايرن ميونيخ من خلال الحصول على المركز الثالث".

وكان الأهلي حصل على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح حيث انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.